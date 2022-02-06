«Родители привезли ребенка в больницу, через две минуты он умер»

«Ребенок был доставлен родителями в приемное отделение инфекционной больницы в крайне тяжелом состоянии. Ему сразу же начали оказываться реанимационные мероприятия, но, несмотря на усилия врачей, спасти его уже не удалось», — прокомментировала происшествие пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Ергина.

По ее словам, до этого врачи уже осматривали ребенка; ему также провели тест на коронавирус, который оказался отрицательным. После этого родителям было предложено госпитализировать больного, но они от такого варианта отказались. Позднее вечером ребенка, который болел тяжелым хроническим заболеванием, все же доставили прямо в инфекционную больницу, однако спасти его не удалось.