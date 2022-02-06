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16 минут назад

В Москве произошла массовая драка

Массовая драка произошла у ресторана на Кожевнической улице в Москве. Участвовало не менее шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве произошла массовая драка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Словесный конфликт между шестью мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из ее участников распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонентов», - рассказал источник.

В отношении двух участников конфликта составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Их могут арестовать на 15 суток или оштрафовать.

О пострадавших в драке не сообщается, причины стычки пока не известны.

Ранее в ресторане американского штата Пенсильвания произошла массовая драка по необычному поводу. Посетители подрались из-за приготовленного вне очереди стейка.

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