В Москве произошла массовая драка

Массовая драка произошла у ресторана на Кожевнической улице в Москве. Участвовало не менее шести человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Словесный конфликт между шестью мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из ее участников распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонентов», - рассказал источник.
В отношении двух участников конфликта составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Их могут арестовать на 15 суток или оштрафовать.
О пострадавших в драке не сообщается, причины стычки пока не известны.
Ранее в ресторане американского штата Пенсильвания произошла массовая драка по необычному поводу. Посетители подрались из-за приготовленного вне очереди стейка.