В центре Москвы произошла массовая драка

"В ночь на субботу у ресторана на улице Кожевнической словесный конфликт между шестью мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из ее участников распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонентов. В настоящее время в отношении двух человек составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства, отметив, что санкция статьи предусматривает штраф или административный арест до 15 суток.