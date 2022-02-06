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36 минут назад

У ресторана в центре Москвы произошла массовая драка

Не менее шести человек устроили массовую драку у ресторана на Кожевнической улице в центре Москвы, двоим из них грозит штраф или административный арест. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

В центре Москвы произошла массовая драка
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"В ночь на субботу у ресторана на улице Кожевнической словесный конфликт между шестью мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из ее участников распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонентов. В настоящее время в отношении двух человек составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство", - сказал собеседник агентства, отметив, что санкция статьи предусматривает штраф или административный арест до 15 суток.

Обстоятельства и причины потасовки устанавливаются. Проводится проверка.

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