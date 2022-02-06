Найдено место возможного провала под лед экс-замминистра юстиции

Спасатели обнаружили разлом льда, куда предположительно мог провалиться заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин. Ранее его объявили пропавшим без вести. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По информации агентства, в Подмосковье в районе села Козино спасатели нашли у церкви Троицы Живоначальной следы квадроцикла. В МЧС указали, что следы заканчиваются примерно в 10 метрах от берега. На водоеме спасатели зафиксировали разлом льда, его площадь соответствует предполагаемым размерам квадроцикла.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ. Известно, что он выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово. Когда в 21:00 чиновник не вернулся домой, его начали искать. При себе у него не было средств связи. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, не исключается, что Ялунин провалился под лед реки.
Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с 2004 по 2006 год. До этого в 1998-2004 годах он возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. Ялунин опубликовал более 20 научных работ.