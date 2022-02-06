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18 минут назад

Обнаружен квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции

Квадроцикл пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина обнаружили в реке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по региону, передает РИА Новости.

МЧС вышло на след пропавшего экс-замминистра юстиции
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В ведомстве отметили, что всего было выполнено четыре погружения. Поиски пропавшего россиянина будут продолжены.

Об исчезновении Ялунина стало известно ранее 6 февраля. Он выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово и пропал. Телефона при себе у него не было.

Позднее следы квадроцикла заметили у церкви в районе села Козино, они заканчивались в 10 метрах от берега Москвы-реки. На водоеме обнаружили разлом льда, совпадающий по площади с предполагаемыми размерами квадроцикла.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с 2004 по 2006 год. До этого в 1998-2004 годах возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России.

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