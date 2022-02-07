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38 минут назад

Россиянин зарезал двухлетнюю дочь в ходе конфликта с сожительницей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ и 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) УК РФ после убийства двухлетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Россиянин зарезал дочь в ходе конфликта с сожительницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 4 февраля в одной из квартир города Троицка между россиянином и его сожительницей произошла ссора из-за бытового конфликта. В какой-то момент мужчина схватил нож и попытался ударить державшую на руках двухлетнюю дочь сожительницу. В результате от удара ножа пострадал ребенок. Девочка скончалась в больнице. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил расследование обстоятельств смерти ребенка на контроль.

Отец погибшего ребенка задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

24 января сообщалось, что в Воронеже суд приговорил к 12 годам колонии 34-летнюю мать, убившую семимесячную дочь из-за плача.

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