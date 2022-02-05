В соцсетях появилось видео инцидента в Сочи, где лавина накрыла сноубордиста. Его друзья вовремя заметили, что он исчез под снегом, и сумели спасти. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Снежный поток накрыл спортсмена на закрытой трассе в Адлерском районе. Два сноубордиста спускались по склону, а третий снимал их на видео.

Но сначала вниз проехал лыжник. Видимо, его движение и спровоцировало сход лавины. Когда сноубордисты стали спускаться в низину, одного из них накрыла масса снега. За считанные мгновения мужчина с головой исчез под сугробом. Однако он сумел высвободить руку и обозначить свое местонахождение. На помощь быстро поспешил оператор видео.

«Да, да, Марат я здесь! Дышишь? – говорит он, держа его за руку и торопливо откапывая из снега, - Молодец что руку отставил. Чуть-чуть и… Одна кисть только торчала. Если б не это, я б тебя [замучился - прим. "Рамблер"] искать!»



«Ага», - сдавлено отвечает пленник лавины, которого откопали уже по пояс.

Сноубордиста в итоге освободили, он не пострадал.