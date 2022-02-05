В соцсетях появилось видео инцидента в Сочи, где лавина накрыла сноубордиста. Его друзья вовремя заметили, что он исчез под снегом, и сумели спасти. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Снежный поток накрыл спортсмена на закрытой трассе в Адлерском районе. Два сноубордиста спускались по склону, а третий снимал их на видео.
Но сначала вниз проехал лыжник. Видимо, его движение и спровоцировало сход лавины. Когда сноубордисты стали спускаться в низину, одного из них накрыла масса снега. За считанные мгновения мужчина с головой исчез под сугробом. Однако он сумел высвободить руку и обозначить свое местонахождение. На помощь быстро поспешил оператор видео.
«Да, да, Марат я здесь! Дышишь? – говорит он, держа его за руку и торопливо откапывая из снега, - Молодец что руку отставил. Чуть-чуть и… Одна кисть только торчала. Если б не это, я б тебя [замучился - прим. "Рамблер"] искать!»
«Ага», - сдавлено отвечает пленник лавины, которого откопали уже по пояс.
Сноубордиста в итоге освободили, он не пострадал.
Администрация города предупреждает, что в горах Сочи 5 и 6 февраля сохраняется слабая лавинная опасность на отметках выше 500 м над уровнем моря.