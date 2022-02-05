В центре Москвы жестоко избили экс-депутата Госдумы

Бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина избили в центре Москвы

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Бывшего члена фракции ЛДПР в Государственной думе Максима Шингаркина избили возле офиса на Самотечной улице. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, опубликовавшее видео с избитым экс-законотворцем.

По сведениям канала, злоумышленники преследовали бывшего депутата. В итоге Шингаркин согласился с ними встретиться и получить «некое письмо».

Но когда он явился на встречу, с ним никто не стал разговаривать. На Шингаркина напали неизвестные ему лица и стали банально избивать.