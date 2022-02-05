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15 минут назад

СМИ узнали причину ссоры убитой «Мисс Кузбасс» с мужем

Муж «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой (до замужества - Сапожковой) Александр Попов рассказал, что причиной ссоры, во время которой он убил свою жену, стала нехватка денег. Об этом пишет «Комсомольская правда».

СМИ узнали причину ссоры убитой «Мисс Кузбасс» с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 31 августа 2021 года в квартире в Новой Москве супруги разговаривали о возможной поездке в Турцию. Также в квартире находилась их дочь.

После подсчета денежных средств стало понятно, что финансов на путешествие не хватит. Супруги поссорились, пишет газета. Попов толкнул жену, та упала и при падении ударилась головой об дверь. Это вызвало смерть женщины. Испуганный муж решил избавиться от тела.

Соседи рассказали об убитой «Мисс Кузбасс-2010»

Чтобы дочка ничего не заподозрила, он отвез ее к другу. А тело жены вывез из дома и закопал.

Издание Starhit.ru отмечает, что дочь Поповых в настоящее время находится в Новокузнецке у родителей Ксении. Они планируют оформить над ней опеку.

Ранее сообщалось, что в новой Москве нашли тело «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Тело обнаружили в лесополосе в ходе проведения следственных действий.

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