Один человек погиб при стрельбе рядом с университетом в США

Один человек погиб и четверо пострадали в результате стрельбы в кальянной рядом с Политехническим университетом в американском штате Вирджиния.

Фото: Drew Angerer/Getty Images Drew Angerer/Getty Images

Об этом сообщает полиция города Блэксберг.

«В результате стрельбы пять человек получили ранения, четверо были доставлены в местные больницы, один скончался», — говорится в заявлении полиции в Facebook.

Полиция отмечает, что о степени тяжести травм пострадавших на данный момент ничего не известно.