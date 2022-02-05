Задержание расхитителя храма  в Петербурге показали на видео

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в краже пожертвований прихожан храма. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Сам инцидент произошел накануне, в церкви иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О краже в храме сообщение в полицию поступило вечером в четверг, 3 февраля. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и установили, что неизвестный мужчина вошел в храм и разбил стекло над чудотворным образом Пресвятой Богородицы.