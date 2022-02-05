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23 минуты назад

Задержание расхитителя храма  в Петербурге показали на видео

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в краже пожертвований прихожан храма. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Сам инцидент произошел накануне, в церкви иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на Цветочной улице, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О краже в храме сообщение в полицию поступило вечером в четверг, 3 февраля. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и установили, что неизвестный мужчина вошел в храм и разбил стекло над чудотворным образом Пресвятой Богородицы.

«Затем он сорвал цепочки, на которых находились крестики, кольца и другие пожертвования прихожан, и скрылся. Предположительно, ущерб может составлять порядка 5 миллионов рублей», – говорится в сообщении МВД.

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