Бывший замминистра юстиции России пропал в Подмосковье

В Подмосковье пропал без вести бывший заместитель министра юстиции РФ Владимир Ялунин. Предполагается, что он мог провалиться под лед на квадроцикле.

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«Инцидент произошел в селе Аксиньино, около садового товарищества „Солнечный берег“. 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в поле, в сторону местного храма. В районе села Козино у Церкви Троицы Живоначальной были найдены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Следы оборвались прямо над ее поверхностью», — сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что, судя по обстоятельствам произошедшего, Ялунин мог провалиться под лед во время езды на квадроцикле.

На месте, где обрываются следы, был обнаружен разлом льда, который приблизительно соответствует размеру квадроцикла, уточняет телеканал. Сообщается, что на место были направлены водолазы, начались поиски.