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3 часа назад

Информация о "минировании" терминала в Шереметьево оказалась ложной

Информация о "минировании" терминала аэропорта Шереметьево оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о минировании Шереметьево оказалось ложным
Фото: ТАССТАСС

"Полицейские и кинологи обследовали терминал В в Шереметьево, информация о "минировании" не подтвердилась. Также не нашли никаких взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов в четырех самолетах", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала В аэропорта Шереметьево, а также о "минировании" четырех самолетов.

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