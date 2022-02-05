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14 минут назад

Сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали во время съемок кулинарного шоу

Сотрудницу «Би-би-си» изнасиловали на съемках кулинарного шоу Hungry For It в сентябре 2021 года, однако известно об этом стало только сейчас. Об этом пишет The Sun со ссылкой на свой источник.

Журналистку изнасиловали во время съемок шоу
Фото: ReutersReuters

«Предположительно, нападавший постучался, ворвался в комнату, где находилась сотрудница, и надругался над ней, — уточнил собеседник издания, отметив, что произошедшее потрясло всю съемочную группу. — Никто из нас не предполагал, что подобное может случиться, когда мы подписывали контракт».

Член съемочной группы рассказал, что после произошедшего в Лондоне инцидента свидетелям запретили публично выступать с какими-либо заявлениями и распространять информацию о происшествии.

В полиции рассказали, что через девять дней после предполагаемого нападения в правоохранительные органы поступило обращение. По словам представителей ведомства, в настоящий момент проводится расследование.

Тем временем в «Би-би-си» заверили, что потерпевшей оказывается вся необходимая помощь.

«В BBC Studios действует надежный регламент, гарантирующий, что любому нашему сотруднику, который мог стать жертвой преступления, будет оказана вся необходимая поддержка и что этот вопрос будет рассматриваться с максимальной серьезностью и осторожностью», — отметил представитель телекомпании.

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