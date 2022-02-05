Избитого мигрантами россиянина заставили извиниться на видео

В Перми мигранты жестоко избили местного жителя, после чего он обратился в отдел полиции с заявлением. Однако сотрудники ведомства отказали ему в помощи под предлогом того, что нападавших «все равно никто не найдет». Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По словам журналистов, Кирилл Азанов посетил «Парикмахерскую у Юсифа». Ему грубо отказали в обслуживании, заявив что не оказывают услуги русским. В результате перепалки завязалась драка, и парня ударили по голове железным стулом.

После неудачного визита в полицию Азанов вернулся домой и рассказал в соцсетях о том, что с ним произошло, а также об ответе полицейских.

Из-за поста Кирилла сотрудникам ведомства, отмечает Telegram-канал, все же пришлось отреагировать. Но совсем не так, как ожидал потерпевший. Его вызвали в полицию и порекомендовали сделать опровержение. Вернувшись домой, он снял и выложил ролики, в которых попросил прощения за «дезинформацию», в частности за то, что побеспокоил своими высказывания миграционный центр «Мигрант+».