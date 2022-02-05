В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Избитого мигрантами россиянина заставили извиниться на видео

В Перми мигранты жестоко избили местного жителя, после чего он обратился в отдел полиции с заявлением. Однако сотрудники ведомства отказали ему в помощи под предлогом того, что нападавших «все равно никто не найдет». Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

По словам журналистов, Кирилл Азанов посетил «Парикмахерскую у Юсифа». Ему грубо отказали в обслуживании, заявив что не оказывают услуги русским. В результате перепалки завязалась драка, и парня ударили по голове железным стулом.

После неудачного визита в полицию Азанов вернулся домой и рассказал в соцсетях о том, что с ним произошло, а также об ответе полицейских.

Из-за поста Кирилла сотрудникам ведомства, отмечает Telegram-канал, все же пришлось отреагировать. Но совсем не так, как ожидал потерпевший. Его вызвали в полицию и порекомендовали сделать опровержение. Вернувшись домой, он снял и выложил ролики, в которых попросил прощения за «дезинформацию», в частности за то, что побеспокоил своими высказывания миграционный центр «Мигрант+».

Кирилл заявил также, что был в состоянии алкогольного опьянения, кто его конкретно избивал, не помнит, никаких претензий к полиции, к избившим его лицам, к МЦ не имеет.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители