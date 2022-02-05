Самосвал снес пешеходный мост в Подмосковье: видео

В Подмосковье самосвал обрушил мост кузовом, случайно поднявшимся во время движения. Серьезное ДТП случилось в Балашихе на 30-м километре Горьковского шоссе. Есть пострадавший. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Московской области.

«Во время движения у грузового автомобиля произошло самопроизвольное поднятие самосвального кузова, что привело к столкновению с надземным пешеходным переходом с последующим опрокидыванием на проезжую часть», - сказано в релизе спасателей.

По информации СМИ, пострадал водитель грузового автомобиля.

Видеозапись последствий ДТП появилась в соцсетях. На кадрах видны обломки моста, грузовик получил сильные повреждения. Водитель фуры в сознании, его голос слышен из искореженной машины.

Авария перекрыла трассу, машины пустили в объезд по шоссе-дублёру. На место вызвали инженерную технику, она должна освободить проезжую часть от обломков моста.