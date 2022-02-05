Лавина накрыла людей на Сахалине

Под лавиной оказались два человека в Сахалинской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Сход снежной массы произошел рано утром 5 февраля при проведении инженерных работ на ООО «Солнцевский угольный разрез» в Углегорском районе. Данное предприятие добывает уголь и входит в состав «Восточной горнорудной компании».

Незадолго до схода лавины четверо рабочих производили демонтаж трубы в районе реки Полтавской. Два человека оказались под снегом, еще двоим удалось выбраться самостоятельно.

К спасению людей подключились сотрудники чрезвычайного ведомства. Всего в поисках участвовали 77 человек и 12 единиц техники.

В настоящее время спасатели извлекли двух пострадавших, их жизни ничего не угрожает. Однако одного рабочего пришлось госпитализировать. На месте ситуацию контролировал глава Углегорского района Дмитрий Цуканов.

Напомним, 4 февраля снежная лавина сошла в Австрии вблизи города Шписс. В результате схода снега погибли пять человек. Под завал оказалась группа лыжников из Швеции с местным инструктором.