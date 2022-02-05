В Балашихе рухнул мост, есть пострадавшие

В подмосковной Балашихе в ночь с 4 на 5 февраля рухнул пешеходный мост, перекрыв шоссе в обе стороны. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Алюминиевая ассоциация Алюминиевая ассоциация

По данным телеканала, пострадал как минимум один человек. На опубликованных кадрах запечатлен сильно поврежденный самосвал, на кабину которого, вероятно, рухнул мост. Как сообщает ТАСС, именно самосвал с поднятым кузовом опрокинул пешеходный мост.

Инцидент произошел на Горьковском шоссе. По предварительным данным, пострадал водитель грузовика. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Балашихе двоих детей и женщину госпитализировали после падения льда. По данным прокуратуры Московской области, сосулька упала на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Ведомство уже организовало проверку по данному факту. Следственный комитет по Московской области также возбудил уголовное дело по факту получения женщиной и двумя детьми травм в результате падения на них наледи. Следователи планируют выяснить, какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных ситуаций.