Самолёт с туристами разбился в Перу

В Перу произошло крушение небольшого самолёта с туристами. В результате погибли семь человек. Инцидент произошёл в долине Наска. Об этом со ссылкой на министерство транспорта страны сообщила радиостанция RPP.

Фото: Twitter Twitter

Семь человек погибли в пятницу в результате крушения самолета в зоне Наска, — сообщило СМИ.

По имеющимся данным, самолёт отправился на экскурсию над геоглифами — загадочными древними изображениями размером сотни метров в длину, рассмотреть которые можно только с воздуха.

В результате погибли члены экипаж, а также находившиеся на борту граждане Нидерландов и Чили.

Причины происшествия устанавливаются.