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33 минуты назад

Самолёт с туристами разбился в Перу

В Перу произошло крушение небольшого самолёта с туристами. В результате погибли семь человек. Инцидент произошёл в долине Наска. Об этом со ссылкой на министерство транспорта страны сообщила радиостанция RPP.

Самолёт с туристами разбился в Перу
Фото: TwitterTwitter

Семь человек погибли в пятницу в результате крушения самолета в зоне Наска, — сообщило СМИ.

По имеющимся данным, самолёт отправился на экскурсию над геоглифами — загадочными древними изображениями размером сотни метров в длину, рассмотреть которые можно только с воздуха.

В результате погибли члены экипаж, а также находившиеся на борту граждане Нидерландов и Чили.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два пилота погибли в результате падения вертолёта ВМС Израиля у побережья Хайфы. Ещё один человек, находившийся на борту, получил ранения средней тяжести.

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