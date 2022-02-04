Здание посольства РФ загорелось на Филиппинах

Здание российского посольства на Филиппинах серьезно пострадало в результате пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

Фото: ДСКЦ МИД России ДСКЦ МИД России

«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются», - рассказали в ведомстве.

4 февраля в здании посольства России в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, очаг возгорания был ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.

Ранее филиппинское издание Rappler разместило видео пожара в российском посольстве. На записи видно, как полыхает крыша здания.

Накануне в подмосковном Фрязине произошел пожар на мебельной фабрике. Огонь распространился на площадь 7 тысяч квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 3 февраля в 17:54.