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1 час назад

Здание посольства РФ загорелось на Филиппинах

Здание российского посольства на Филиппинах серьезно пострадало в результате пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

Здание посольства РФ загорелось на Филиппинах
Фото: ДСКЦ МИД РоссииДСКЦ МИД России

«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются», - рассказали в ведомстве.

4 февраля в здании посольства России в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, очаг возгорания был ликвидирован.

Причины возгорания выясняются.

Ранее филиппинское издание Rappler разместило видео пожара в российском посольстве. На записи видно, как полыхает крыша здания.

Накануне в подмосковном Фрязине произошел пожар на мебельной фабрике. Огонь распространился на площадь 7 тысяч квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 3 февраля в 17:54.

Локализовать возгорание удалось к 20:37, а ликвидировать открытое горение – лишь к 06:15 4 февраля. В борьбе с пожаром участвовали 90 человек и 32 единицы техники.

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