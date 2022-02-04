Здание посольства РФ загорелось на Филиппинах

Здание российского посольства на Филиппинах серьезно пострадало в результате пожара, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.
«По предварительным данным, зданию нанесен значительный ущерб. Причины возгорания выясняются», - рассказали в ведомстве.
4 февраля в здании посольства России в Маниле произошло возгорание. На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, очаг возгорания был ликвидирован.
Причины возгорания выясняются.
Ранее филиппинское издание Rappler разместило видео пожара в российском посольстве. На записи видно, как полыхает крыша здания.
Накануне в подмосковном Фрязине произошел пожар на мебельной фабрике. Огонь распространился на площадь 7 тысяч квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС 3 февраля в 17:54.
Локализовать возгорание удалось к 20:37, а ликвидировать открытое горение – лишь к 06:15 4 февраля. В борьбе с пожаром участвовали 90 человек и 32 единицы техники.