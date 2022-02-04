Экс-сотрудника ФСБ осудили за избиение до смерти россиянина

В Екатеринбурге бывшего сотрудника ФСБ в драке с которым погиб россиянин, приговорили к семи годам колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает сайт 72.ru со ссылкой на супругу покойного.

По данным издания, бывшего силовика признали виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») и отправили в колонию Нижнего Тагила. Драка произошла в ноябре 2020 года в одном из ресторанов Тюмени. По словам родных погибшего, Нечаев дернул ручку двери туалета, что и спровоцировало конфликт. Сотрудник ФСБ принялся избивать свою жертву.

Второй сотрудник ФСБ написал в день конфликта заявление в полицию о нападении на них погибшего. Однако установленная в ресторане камера наблюдения зафиксировала произошедшее.