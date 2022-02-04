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14 минут назад

На блогера Елену Блиновскую подали иск на 1,8 млн рублей

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск на блогера Елену Блиновскую на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Иск на 1,8 млн рублей подали к Блиновской
Фото: ТАССТАСС

"Суть исковых требований заключается в истребовании заявителем Потехиным суммы долга по договору купли-продажи наручных часов Audemars Piguet Royal Oak Offshore, сумма требований составляет 1 835 000 рублей", – рассказали в суде.

Ранее Блиновская продавала своим подписчикам сторис в Instagram. Эксклюзивный контент о своей личной жизни и путях заработка она оценила в 10 тысяч рублей в неделю. Вместе с тем некоторые пользователи остались недовольны покупкой.

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Люди жаловались, что не увидели особой разницы между платными и бесплатными публикациями блогерши, в связи с чем просили вернуть им деньги. В ответ на критику Блиновская блокировала подписчиков.

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