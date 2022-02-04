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1 час назад

Москвичка порезала свекра овощерезкой из мести за кота

Жительница Москвы напала на своего свекра из мести после того, как тот выбросил в окно одного из ее питомцев. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Москвичка порезала свекра овощерезкой из мести за кота
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Известно, что 27-летняя девушка и ее супруг проживали в квартире с 68-летним свекром и свекровью. Сама москвичка очень любит животных: у нее несколько собак декоративных пород и котов породы сфинкс. В один из вечеров пожилой мужчина перебрал с алкоголем и, повздорив с невесткой, выбросил одного из котов в окно с первого этажа.

Несмотря на то, что животное не пострадало, разъяренная хозяйка взяла первое, что попалось под руку — овощерезку, и стала наносить ею удары родственнику. С ранами головы и рук пьяного пенсионера забрали в больницу. Полиция начала проверку.

Ране житель Подмосковья напал с топором на соседа с детьми.

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