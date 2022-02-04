В актовом зале школы в Подмосковье обрушилась кровля

« Прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши в школе, расположенной в пос. Ашукино городского округа Пушкинский», — говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Московской области.

Как сообщает РИА Новости, на момент обрушения детей в зале не было.