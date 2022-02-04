Причастный ко взрывам в метро Москвы получил пожизненный срок

Военный суд приговорил к пожизненному заключению Магомеда Нурова, фигуранта дела о терактах 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метро. Об этом сообщает РИА Новости.
Второй западный военный окружной постановил, что Нуров будет отбывать наказание в колонии особого режима.
Также суд полностью удовлетворил иск метрополитена к Нурову более чем на 17 миллионов рублей за покореженные вагоны и ремонт станций. По данным РИА Новости, четыре гражданских иска от потерпевших оставлены без рассмотрения.
Утром 29 марта 2010 года смертница Марьям Шарипова подорвала себя в вагоне стоявшего на «Лубянке» поезда. Через час после этого Джанет Абдурахманова устроила самоподрыв в поезде на «Парке Культуры». Жертвами терактов стали 40 человек, более ста получили ранения.
После взрывов возбудили дело о теракте, потерпевшими по нему признаны 168 человек.
Следователи выяснили, что организовал взрывы Магомедали Вагабов - один из лидеров террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Силовики вышли на его банду, во время задержания ее члены и Вагабов оказали сопротивление и были ликвидированы.
Расследование дела продолжилось, так как у следствия появились новые данные. В феврале 2013 года в Дагестане был ликвидирован Гусен Магомедов – последний террорист, непосредственно причастный к организации и осуществлению терактов. Он сопровождал смертниц из Кизляра в Москву и руководил их действиями в день терактов. В сентябре 2013-го был ликвидирован лидер террористов Доку Умаров, бравший на себя ответственность за эти и другие теракты.
Нуров был задержан в марте 2019 года. По версии следствия, он был связным банды, не раз привозил ее членов на встречи, где планировались взрывы теракты в метров, а также скрывал от полиции участника терактов. Он полностью признал свою вину.