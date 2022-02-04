Сотрудник ГИБДД погиб в аварии с фурой в Подмосковье

Сотрудник ГИБДД погиб в автокатастрофе вечером 3 февраля в Ногинском городском округе. Об этом сообщает MK.RU.

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Уточняется, что авария произошла в 22.50 на трассе Боровково—Ногинск. Водитель грузовика «Скания» начал разворот, не уступив дорогу встречному транспорту. В результате в него врезался автомобиль «Шевроле Авео». За рулем иномарки находился 41-летний инспектор ДПС ГИБДД Ногинска.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. У него остались жена и двое детей.

Ранее грузовик все той же марки "Скания" на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали.