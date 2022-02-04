Сотрудник ГИБДД погиб в аварии с фурой в Подмосковье

Сотрудник ГИБДД погиб в автокатастрофе вечером 3 февраля в Ногинском городском округе. Об этом сообщает MK.RU.
Уточняется, что авария произошла в 22.50 на трассе Боровково—Ногинск. Водитель грузовика «Скания» начал разворот, не уступив дорогу встречному транспорту. В результате в него врезался автомобиль «Шевроле Авео». За рулем иномарки находился 41-летний инспектор ДПС ГИБДД Ногинска.
Мужчина от полученных травм скончался на месте. У него остались жена и двое детей.
Ранее грузовик все той же марки "Скания" на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали.
"В 14.00, городской округ Дмитров, на 50-м километре Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной "Скания", совершил наезд на стоящее транспортное средство "Исузу" (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало", - сказано в сообщении.