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1 час назад

Сотрудник ГИБДД погиб в аварии с фурой в Подмосковье

Сотрудник ГИБДД погиб в автокатастрофе вечером 3 февраля в Ногинском городском округе. Об этом сообщает MK.RU.

Сотрудник ГИБДД погиб в аварии с фурой в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что авария произошла в 22.50 на трассе Боровково—Ногинск. Водитель грузовика «Скания» начал разворот, не уступив дорогу встречному транспорту. В результате в него врезался автомобиль «Шевроле Авео». За рулем иномарки находился 41-летний инспектор ДПС ГИБДД Ногинска.

Мужчина от полученных травм скончался на месте. У него остались жена и двое детей.

Ранее грузовик все той же марки "Скания" на Дмитровском шоссе в Подмосковье сбил автовышку, на которой работал человек, мужчина погиб, еще двое пострадали.

"В 14.00, городской округ Дмитров, на 50-м километре Дмитровского шоссе водитель, управляя грузовой автомашиной "Скания", совершил наезд на стоящее транспортное средство "Исузу" (автовышка), с помощью которой проводились ремонтные работы. В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало", - сказано в сообщении.

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