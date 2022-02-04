Уточняется, что находящиеся в штрафном изоляторе осужденные в качестве протеста против изъятия запрещенных вещей сломали мебель и учинили пожар. На опубликованных кадрах слышно, как инспектор спрашивает заключенных, зачем те устроили поджог.