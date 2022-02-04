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2 часа назад

В ходе драки со стрельбой в Москве пострадали два человека

Конфликт со стрельбой произошел возле жилого дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве, в результате пострадали два человека, злоумышленник задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ходе драки со стрельбой в Москве пострадали два человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Информация о стрельбе поступила в полицию в ночь на пятницу. "Прибывшие сотрудники полиции установили, что произошел конфликт на бытовой почве между молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета и скрылся. В результате инцидента два участника конфликта получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказал собеседник агентства.

Полицейским по горячим следам удалось задержать злоумышленника. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, по предварительным данным, между участниками конфликта также произошла драка.

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