В ходе драки со стрельбой в Москве пострадали два человека

Конфликт со стрельбой произошел возле жилого дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве , в результате пострадали два человека, злоумышленник задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Информация о стрельбе поступила в полицию в ночь на пятницу. "Прибывшие сотрудники полиции установили, что произошел конфликт на бытовой почве между молодыми людьми, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета и скрылся. В результате инцидента два участника конфликта получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказал собеседник агентства.