Житель Подмосковья подрался с инспектором ДПС в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, в чьем распоряжении оказалось видео инцидента.

Мужчина вместе с семьей приехал на такси к вокзалу. Пассажиры вышли из машины на проезжей части, что было замечено инспекторами ДПС. Правоохранители сделали замечание таксисту,

однако за него вступился его клиент.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина отказывается предъявить документы, а потом и вовсе накидывается на полицейского.