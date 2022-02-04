Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В результате массовой драки на Алтуфьевском шоссе в Москве пострадали три человека. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

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По словам источника, драка началась из-за ссоры двух братьев и их друга с двумя неизвестными мужчинами. В результате один из участников потасовки достал оружие и начал стрелять по своим оппонентам.

Двое раненых были госпитализированы, еще один участник конфликта получил ушибы. Стрелявший успел скрыться с места происшествия, ведется его розыск.