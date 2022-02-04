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9 минут назад

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

В результате массовой драки на Алтуфьевском шоссе в Москве пострадали три человека. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РЕН ТВ.

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, драка началась из-за ссоры двух братьев и их друга с двумя неизвестными мужчинами. В результате один из участников потасовки достал оружие и начал стрелять по своим оппонентам.

Двое раненых были госпитализированы, еще один участник конфликта получил ушибы. Стрелявший успел скрыться с места происшествия, ведется его розыск.

Ранее на юге Москвы, в Востряковском проезде, произошла массовая драка мигрантов с применением травматического оружия. По предварительным данным, в ней принимали участие выходцы из Таджикистана. В отделения полиции были доставлены 66 предполагаемых нарушителей.

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