Верховный суд Крыма вынес приговор агенту военной разведки Украины Константину Ширингу. Мужчина признан виновным в шпионаже, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима . Соответствующее видео, обнародованное Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России , появилось в распоряжении издания «Известия» .

Ширинг был задержан на территории Крыма в марте 2020 года по подозрению в шпионаже в интересах украинской военной разведки. Для реализации своего плана он привлек российскую военнослужащую. Она была осуждена в июле 2021 года: суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.