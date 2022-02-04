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46 минут назад

Опубликовано видео приговора украинскому шпиону в Крыму

Верховный суд Крыма вынес приговор агенту военной разведки Украины Константину Ширингу. Мужчина признан виновным в шпионаже, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Соответствующее видео, обнародованное Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, появилось в распоряжении издания «Известия».

Ширинг был задержан на территории Крыма в марте 2020 года по подозрению в шпионаже в интересах украинской военной разведки. Для реализации своего плана он привлек российскую военнослужащую. Она была осуждена в июле 2021 года: суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

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