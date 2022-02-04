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1 час назад

ОНК: один из обвиняемых в убийстве девочки в Костроме признал вину

Один из двух обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме заявил членам ОНК Москвы, что признаёт вину. Об этом RT сообщил представитель комиссии, посетивший его в СИЗО «Бутырка».

Один из обвиняемых в убийстве девочки в Костроме признал вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Двадцатичетырехлетний Вадим Б. сказал в ходе беседы, что вину в предъявленном обвинении признает. По его словам, ни в Костроме, ни в Москве его не били и не пытали», — сказал член ОНК, уточнив, что Б., по его собственному свидетельству, всё время содержится в одиночных камерах.

О себе арестованный рассказал, что учился в коррекционной школе, после окончания которой работал грузчиком и подсобным рабочим.

Он также упомянул, что ранее был осуждён за кражу.

«Я нашёл банковскую карту и потратил деньги с неё. Дали год условно, и я, как положено, отмечался», — привёл слова Б. собеседник RT.

Он уточнил, что обвиняемых доставили в Москву в прошлую субботу для проведения судебно-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского.

«Второй фигурант этого дела уже переведён туда из «Бутырки», — пояснили в ОНК.

По данным источника RT, Б. состоял на учёте у психиатра.

Ранее RT сообщал, что 4 января в Костроме пятилетняя девочка вышла на прогулку, где её схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Позже силовики задержали двух подозреваемых 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребёнка. Тело жертвы было найдено в комнате общежития.

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