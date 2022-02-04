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31 минуту назад

Появилось видео избиения учителем ОБЖ ученика в Иркутске

Учителя ОБЖ школы № 57 города Иркутска отстранили от работы после конфликта со учеником, который случился год назад. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в чьем распоряжении оказалось видео инцидента. На кадрах педагог, нецензурно выражаясь, кричит на школьника и дает ему подзатыльник.

«Будет больно, я тебя предупреждал», – говорит при этом преподаватель.

По факту случившегося департамент образования администрации Иркутска организовал проверку.

«Не исключено обращение в правоохранительные органы. Речь идёт о недопустимости такого поведения взрослого по отношению к детям, тем более учителя, который имеет стаж работы в школе более 20 лет», – передает комментарий ведомства канал.

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