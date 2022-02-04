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22 минуты назад

Появилось видео ареста избившего ребенка в Омске мужчины

В Омске избившего 9-месячного ребенка мужчину заключили под стражу. Обвиняемый в совершении тяжкого преступления Павел Живодеров отправлен под арест на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры из суда.

На записи видно, как мужчина требует от журналистов, чтобы они перестали его снимать на камеры.

«Не снимайте, сказал. Грех на душу берете!» – стал кричать на работников СМИ сопровождаемый конвоем обвиняемый.

Напомним, с 26 января по 01 февраля Живодеров в отсутствие матери мальчика бил его руками по голове, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения. Сейчас малыш находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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