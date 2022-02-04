В Омске избившего 9-месячного ребенка мужчину заключили под стражу. Обвиняемый в совершении тяжкого преступления Павел Живодеров отправлен под арест на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры из суда.

На записи видно, как мужчина требует от журналистов, чтобы они перестали его снимать на камеры.

«Не снимайте, сказал. Грех на душу берете!» – стал кричать на работников СМИ сопровождаемый конвоем обвиняемый.