В Омске избившего 9-месячного ребенка мужчину заключили под стражу. Обвиняемый в совершении тяжкого преступления Павел Живодеров отправлен под арест на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры из суда.
На записи видно, как мужчина требует от журналистов, чтобы они перестали его снимать на камеры.
«Не снимайте, сказал. Грех на душу берете!» – стал кричать на работников СМИ сопровождаемый конвоем обвиняемый.
Напомним, с 26 января по 01 февраля Живодеров в отсутствие матери мальчика бил его руками по голове, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения. Сейчас малыш находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.