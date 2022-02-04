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33 минуты назад

Суд арестовал каратиста Живодера, пытавшегося успокоить младенца силой

Мужчина, подозреваемый в избиении младенца в Омской области, был арестован по решению суда. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону. Фигурантом дела стал Павел Живодер, который остался с 9-месячным ребенком своей сожительницы один.

"Сдали нервы": каратист жестоко избил ребенка
Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской областиСледственное управление Следственного комитета РФ по Омской области

Меру пресечения избрали в связи с тем, что избивший мальчика, находясь на свободе, может помешать расследованию уголовного дела или скрыться.

"С 26 января по 1 февраля, обвиняемый в отсутствие матери ребенка с целью наказания и причинения физических страданий систематически наносил 9-месячному мальчику множественные удары руками по голове..." - заявили в Следственном комитете.

При допросе обвиняемый вину признал, но в суде возражал против ареста. В свою очередь Живодер пытался заверить, что якобы спас жизнь ребенку свой сожительницы. Сейчас пострадавший мальчик в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее уточнялось, что стали известны обстоятельства избиения младенца в Омске. Каратист, осознав всю серьезность содеянного, решил написать явку с повинной в полицию. Сотрудникам правопорядка Живодер объяснил, что у него "сдали нервы".

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