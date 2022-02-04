Дом, в которой произошел взрыв бытового газа в Нижнем Новгороде сняли на видео

В доме, расположенном на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде на пятом этаже произошел взрыв бытового газа. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «360tv» .

Сообщается, что вызыв в экстренные службы поступил в 20:21 Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, возгорания не было. В результате ЧП нарушено остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции повреждены не были.