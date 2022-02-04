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1 час назад

Дом, в которой произошел взрыв бытового газа в Нижнем Новгороде сняли на видео

В доме, расположенном на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде на пятом этаже произошел взрыв бытового газа. Видео с места происшествия публикует telegram-канал «360tv».

Сообщается, что вызыв в экстренные службы поступил в 20:21 Когда на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, возгорания не было. В результате ЧП нарушено остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции повреждены не были.

Из-за происшествия пришлось эвакуировать 13 человек. Одному из них потребовалась помощь врачей.

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