Расстрелявший сослуживцев украинский срочник отказался от показаний

Украинский солдат-срочник Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, отказался от всех показаний. Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале, прикрепив фото соответствующего заявления.

Фото: Днепр Оперативный Днепр Оперативный

Мосийчук сообщил, что Рябчуку «благодаря поддержке общественности» собрали деньги на платного адвоката. Сразу после встречи с ним рядовой отказался от всех показаний, которые, по словам экс-нардепа, были взяты «под принуждением и угрозами».

t.me/c/1556878897/29077

«Дело приобретает гиперскандальный оборот!» - написал Игорь Мосийчук.

Напомним, 27 января 20-летний рядовой Нацгвардии Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата АК-47 по сослуживцам в караульном помещении, где в этот момент находились 22 человека. Двум солдатам удалось выбежать на улицу. В результате нападения погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

28 января Артемий Рябчук заявил о раскаянии в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения. Рябчук признал вину и заявил, что ему «искренне жаль» людей, которым он «причинил боль своим поступком».

Он рассказал, что после беседы с прокурором полностью осознал свой поступок, и теперь ему «тяжело вспоминать» день, когда он расстрелял сослуживцев.