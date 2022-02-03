Стала известна предварительная причина взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде.

По информации РЕН ТВ, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. Один из жильцов пытался самостоятельно установить в квартире газовую плиту. В результате взрыва мужчина получил ожоги 75-80% тела и был доставлен в больницу.

Также пострадала женщина. У нее случился гипертонический криз, врачи оказывают ей помощь на месте.

Инцидент произошел на пятом этаже в доме номер 30 по проспекту Ленина, сообщает ТАСС. Всего в доме шесть подъездов и 120 квартир. От взрыва пострадали несколько соседних квартир, в окнах выбиты стекла, повреждены межквартирные перегородки. По предварительной информации, несущие конструкции не затронуты.

Эвакуированы несколько десятков человек, для них будет организован пункт временного размещения в близлежащей школе.