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42 минуты назад

Пожар в Богоявленском кафедральном соборе в центре Москвы попал на видео

На Спартаковской улице в центре столицы загорелась трапезная Богоявленского собора, сообщает агентство «Москва».

Пожар произошел в отдельно стоящем двухэтажном здании трапезной. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожарным удалось оперативно локализовать, а затем ликвидировать возгорание.

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Площадь пожара составила 10 квадратных метров, никто не пострадал.

Ранее в четверг загорелась мебельная фабрика в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров. Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек. В тушении пожара участвуют 81 спасатель и 28 единиц техники.

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