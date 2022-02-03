Пожар произошел в отдельно стоящем двухэтажном здании трапезной. На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожарным удалось оперативно локализовать, а затем ликвидировать возгорание.

Ранее в четверг загорелась мебельная фабрика в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания составила 7 тысяч квадратных метров. Из здания до приезда пожарных эвакуировались восемь человек. В тушении пожара участвуют 81 спасатель и 28 единиц техники.