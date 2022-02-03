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14 минут назад

Пропавшего в парке «Лосиный остров» мужчину нашли мертвым

Спасатели в Подмосковье нашли мертвым мужчину, который заблудился в нацпарке «Лосиный Остров», пишет Рен ТВ.

Пропавшего в парке «Лосиный остров» мужчину нашли мертвым
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Мужчина пропал примерно в 200 километров от Москвы. Его искали около пяти часов и обнаружили мертвым.

Как сообщает телеканал 360, для поисков привлекали 10 групп спасателей и еще шесть из отряда «Лиза Алерт». Также использовались беспилотные летательные аппараты.

Мужчина, которому было 47 лет, в 8 часов утра 3 февраля звонил по телефону 112 и говорил что видит фонари спасателей, но выбраться из леса самостоятельно не смог.

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