Пропавшего в парке «Лосиный остров» мужчину нашли мертвым

Спасатели в Подмосковье нашли мертвым мужчину, который заблудился в нацпарке «Лосиный Остров», пишет Рен ТВ.
Мужчина пропал примерно в 200 километров от Москвы. Его искали около пяти часов и обнаружили мертвым.
Как сообщает телеканал 360, для поисков привлекали 10 групп спасателей и еще шесть из отряда «Лиза Алерт». Также использовались беспилотные летательные аппараты.
Мужчина, которому было 47 лет, в 8 часов утра 3 февраля звонил по телефону 112 и говорил что видит фонари спасателей, но выбраться из леса самостоятельно не смог.