Пропавшего в парке «Лосиный остров» мужчину нашли мертвым

Спасатели в Подмосковье нашли мертвым мужчину, который заблудился в нацпарке «Лосиный Остров», пишет Рен ТВ.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Мужчина пропал примерно в 200 километров от Москвы. Его искали около пяти часов и обнаружили мертвым.

Как сообщает телеканал 360, для поисков привлекали 10 групп спасателей и еще шесть из отряда «Лиза Алерт». Также использовались беспилотные летательные аппараты.