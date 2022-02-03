Судно потерпело бедствие в Баренцевом море

Маломерное судно потерпело бедствие в 20 километрах от побережья Мурманской области в Баренцевом море. Как сообщает ТАСС, известно, что корабль получил пробоину в ходе промысла и сел на мель.

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Четверо членов экипажа сейчас находятся на скалах острова Зеленецкий. Еще один человек пропал без вести — его поиски ведутся с вертолета Ми-8 и танкера «Айсигл», который находится у места ЧП. Отмечается, что высота волн в районе происшествия достигает трех метров.

Известно, что терпящее бедствие судно длиной 15 м, оно вело рыбный промысел. По предварительным данным, угрозы затопления судна нет.