Судно потерпело бедствие в Баренцевом море

Маломерное судно потерпело бедствие в 20 километрах от побережья Мурманской области в Баренцевом море. Как сообщает ТАСС, известно, что корабль получил пробоину в ходе промысла и сел на мель.
Четверо членов экипажа сейчас находятся на скалах острова Зеленецкий. Еще один человек пропал без вести — его поиски ведутся с вертолета Ми-8 и танкера «Айсигл», который находится у места ЧП. Отмечается, что высота волн в районе происшествия достигает трех метров.
Известно, что терпящее бедствие судно длиной 15 м, оно вело рыбный промысел. По предварительным данным, угрозы затопления судна нет.
Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности на водном транспорте по факту происшествия. Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.