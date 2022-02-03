В Калужской области бригада ремонтников чудом не оказалась под колесами поезда. Инцидент произошел на перегоне Суходрев — Тихонова Пустынь 1 февраля, однако кадры происшествия появились в социальных сетях только сегодня.

На записи видно, как работники разбегаются, увидев стремительно приближающийся к ним состав. Одному из мужчин пришлось в спешном порядке прыгать с лейтера, в результате чего он получил травму ноги.