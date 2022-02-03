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19 минут назад

Китаец обокрал Apple на миллион долларов

Уроженец Китая создал схему по замене поддельных iPhone на настоящие и смог присвоить себе около миллиона долларов. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на китайские медиа.

Китаец крупно обокрал Apple
Фото: ReutersReuters

Министерство юстиции США объявило, что 32-летний Хайтенг Ву был приговорен к 26 месяцам тюремного заключению и крупному штрафу за то, что он создал преступную схему по ремонту смартфонов Apple и таким образом обокрал компанию. Ву удавалось в течение трех лет сдавать в сервисные центры IT-гиганта поддельные iPhone, обманом получая вместо них настоящие аппараты Apple.

Уточняется, что мужчина наладил схему, закупив большую партию очень похожих на смартфоны Apple девайсов. Китаец получил настоящие номера IMEI, которые уникальны для каждого гаджета, и с помощью особого ПО смог выдать их за оригинальные iPhone. При подключении такого телефона к компьютеру мастера на экране появлялось уведомление, что девайс находится на гарантии.

Раскрыты новые девайсы Apple

Считается, что преступник получал вместо дефектных смартфонов новые iPhone и продавал их. По решению суда, Хайтенг Ву будем должен выплатить почти два миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. Так как Ву, который признался в содеянном еще в мае 2020 года, отсидел срок во время ожидания суда, после оглашения приговора его отпустили.

В июле 2021 года журналисты Bloomberg рассказали об украинском сотруднике Microsoft Владимире Квашуке, который с помощью преступной схемы обокрал компанию на десять миллионов долларов. Мошенника приговорили к девяти годам лишения свободы и выплате компенсации.

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