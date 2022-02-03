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31 минуту назад

Появилось видео обрушения крыши ангара в Тульской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обрушения крыши ангара в Тульской области, в результате которого пострадали два человека.

«Плавским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – указано в сообщении Следственного управления СК России по Тульской области.

Инцидент произошел 31 января 2022 года в поселке Спартак Чернского района. Крыша ангара, расположенного на территории занимающейся производством и хранением сельскохозяйственного продукции организации, рухнула под тяжестью снега.

В момент ЧП в помещении находились 65-летняя женщина и 33-летний мужчина. Женщина получила повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, мужчине в результате случившегося был причинен легкий вред здоровью.

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