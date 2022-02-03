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11 минут назад

Российский треш-стример избил людей в Таиланде

Российский треш-стример под ником VJLink избил двоих человек в Таиланде, нападения были сняты на видео. Настоящее имя 27-летнего блогера - Кирилл Зырянов, сообщает Telegram-канал Mash.

Российский треш-стример избил людей в Таиланде
Фото: СоцсетиСоцсети

Будучи на острове Пхукет, мужчина сначала ударил по лицу девушку. Позднее стример избил в фойе отеля еще одного человека. Что послужило причиной драки - неизвестно. Кроме того, пока неясно находился ли Зырянов в состоянии опьянения во время конфликта.

К настоящему времени информации о том, задержан ли россиянин после драки в гостинице, также нет.

Российский треш-стример избил мать и бабушку в прямом эфире

По данным Telegram-канала, ранее к блогеру уже приходила полиция после его провокаций и роликов в сети, однако обвинения предъявить ему так и не смогли. По словам Зырянова, его ролики были постановочными. Так, ранее время стрима, который провели в квартире VJLink, на протяжении нескольких суток удерживали мужчину и издевались над ним. Один из зрителей, увидев это, обратился в МВД.

Ранее в Волгограде треш-стример в прямом эфире избил своих маму и бабушку. После очередной неадекватной трансляции Павла Прокудина зрители пожаловались на него в правоохранительные органы.

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