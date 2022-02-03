Трамвай столкнулся с автомобилем в Москве. Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший кадры дорожного происшествия.
«Сегодня около 9:30 на Большой Черемушкинской улице, 1 произошло ДТП автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту № 38. По предварительным данным, водитель автомобиля при пересечении трамвайных путей не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с городским транспортом», – отмечается в сообщении.
Никто из находившихся в трамвае людей не пострадал. Повреждения получил водитель легковой машины, ему оказывается медицинская помощь.