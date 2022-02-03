Водитель после жуткой аварии в Краснодарском крае вылетел через лобовое стекло после чего скончался в больнице. Видео публикует «360tv» .

На кадрах видно, как водитель автомобиля Honda во время проезда по городу Темрюк в Краснодарском крае не справился с управлением. Машина мужчины несколько раз перевернулась, а самого водителя выбросило из салона на несколько метров.