В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв газа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Ленина. В результате взрыва пострадал по меньшей мере один человек, разрушены межквартирные перегородки. К месту происшествия стянуты экстренные службы российского города.