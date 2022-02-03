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5 часов назад

Два человека пострадали при сходе шести вагонов с рельсов в Москве

Два человека пострадали в результате схода с рельсов шести товарных вагонов. Инцидент произошёл на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По информации источника, чрезвычайная ситуация произошла в районе строения 16 по Иловайской улице, недалеко от станции Перерва.

С рельсов сошли шесть вагонов товарного поезда. В результате пострадали два человека, — рассказал собеседник агентства.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил влюблённую пару на станции Тарасовская Ярославского направления в Московской области.

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