Появились новые подробности стрельбы в МФЦ на востоке Москвы

Обвиняемый в убийстве людей в московском МФЦ Сергей Глазов с 2010 года состоит на учете у психиатра, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Пресненского суда столицы.

2 февраля суд продлил арест Сергею Глазову до 7 марта. Глазов обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия. Заседание проходило без обвиняемого – он находится на экспертизе в институте имени В. Сербского.

«Из характеристики дела следует, что Глазов С. Ю. состоит на учете у психиатра, он под диспансерным наблюдением с 2010 года. Он ранее не судим, на учете у нарколога не состоит», - заявила судья Ольга Киселева.