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1 час назад

Появились новые подробности стрельбы в МФЦ на востоке Москвы

Обвиняемый в убийстве людей в московском МФЦ Сергей Глазов с 2010 года состоит на учете у психиатра, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Пресненского суда столицы.

2 февраля суд продлил арест Сергею Глазову до 7 марта. Глазов обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном хранении оружия. Заседание проходило без обвиняемого – он находится на экспертизе в институте имени В. Сербского.

«Из характеристики дела следует, что Глазов С. Ю. состоит на учете у психиатра, он под диспансерным наблюдением с 2010 года. Он ранее не судим, на учете у нарколога не состоит», - заявила судья Ольга Киселева.

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7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе Москвы. Погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании.

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